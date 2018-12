Handtasdief geeft rondjes op café met gestolen geld Sander Bral

07 december 2018

Een vrouw werd in de nacht van donderdag op vrijdag het slachtoffer van een handtasdief in een café op de Grote Markt. De vrouw en haar vrienden deden nazicht in de omgeving en troffen de verdachte aan op het terras van een café in de buurt. De politie kwam ter plaatse en de verdachte bleek inderdaad in het bezit van de gestolen handtas. Volgens een getuige had hij met geld uit de handtas een traktatie aangeboden. De handtas werd teruggegeven aan het slachtoffer, een Duitse vrouw van 24 jaar. De 26-jarige verdachte werd gearresteerd. Achteraf bleek dat de verdachte ook in een ander café gebruik had gemaakt van het geld uit de handtas.