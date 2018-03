Handelstraat krijgt rode toegangspoorten 21 maart 2018

02u44 0 Antwerpen De heraanleg van de Handelstraat in de Seefhoek is gestart. Behalve bredere voetpaden en een bredere rijweg, krijgt de winkelstraat twee grote rode toegangspoorten. "We wilden een blikvanger."

Met de heraanleg van de Handelstraat hebben stad en district twee doelen voor ogen: de doorstroming verbeteren én de winkelstraat aantrekkelijker maken voor mensen die de vele voedingswinkels met Marokkaanse specialiteiten bezoeken.





Parkeerstrook weg

"Er komen bredere voetpaden en een bredere rijweg", zegt districtsbugermeester Paul Cordy (N-VA). "We nemen daarvoor één parkeerstrook weg. Om te compenseren worden op en rond het Schoolplak een flink aantal plaatsen bij gecreëerd."





Stad en district willen na de heraanleg bezoekers van ver buiten de landsgrenzen naar de Handelstraat lokken. De straat krijgt daarom een aantrekkelijke look. "We brengen aan de gevels een zogenaamde "plint" aan", aldus Cordy. "Over de hele lengte wordt een strook van enkele tientallen centimeter voorzien in een ander, kleurrijker materiaal."





610.000 euro

Maar het zijn de grote rode poorten, aan het begin en het einde van de Handelstraat, die het meest in het oog moeten springen. "We wilden een landmark, naar analogie van de Wesenbekestraat (Chinatown) en de Brederodestraat. Op de poorten komen Arabische motieven die verwijzen naar het typische winkelaanbod."





De werken in de Handelstraat zullen ongeveer een halfjaar duren. Het kostenplaatje bedraagt 610.000 euro. (BJS)