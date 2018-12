Handelaars niet blij met komst busparking voor de deur: “Ronkende motoren jagen klanten weg” David Acke

26 december 2018

17u57 0 Antwerpen Met een affiche willen de bewoners en handelaars in en rond Kattendijkdok-Westkaai protesteren tegen de aangelegde busparkings. Die belemmeren het zicht en veroorzaken geluids- en geurhinder, terwijl er verder in de straat al voldoende parkings zijn.

De handelaars en bewoners van de Kattendijkdok-Westkaai blijven zich verzetten tegen de aangelegde busparking ter hoogte van woontoren één en twee. “Die ligt vlak voor onze deur is totaal overbodig. Verderop in de straat heb je er nog acht,” klinkt het.

Ook de manier waarop die busparking er is gekomen, vinden ze niet kunnen. “Er werd een tijdelijke halte gemaakt door twee verkeersborden. We dachten dat die zou verdwijnen zodra de andere parkings klaar zouden zijn. Tot we plots een geel bord zagen hangen dat de vergunning was toegekend om ook hier zo’n parking aan te leggen,” vertelt Dirk Lenaerts. “Van inspraak was geen sprake.”

De busparkings dienen om toeristen van de riviercruises op te pikken en af te zetten. Noodzakelijke stopplaatsen, daar is de buurt zich naar eigen zeggen volledig van bewust. “Maar waarom vlak voor onze neus? De bussen vormen een muur voor onze handelszaken vanuit alle richtingen. Bovendien laten de chauffeurs hun motor draaien, wat voor geluidsoverlast zorgt en geurhinder. En wie wil er nu rustig iets eten of drinken op een terrasje naast vier ronkende motoren?”, stelt Stef De Schutter van optiek Prime Optix.

Niemand over de vloer

Toch zou je denken dat die aangeleverde toeristen een financiële steun kunnen betekenen voor de handelszaken in de buurt? “Waarom zouden die mensen hier consumeren? Ze komen net van een boot met alles erop en eraan,” vertelt Stef. “Gisteren stonden hier vier bussen. Ik heb niemand over de vloer gehad,” vertelt de uitbaatster van de chocoladewinkel.

Liever zien de handelaars van die parking een laad- en loszone gemaakt worden in combinatie met een parking voor klanten. “Nu moeten de vrachtwagens zich op straat parkeren omdat ze niet op die busparking mogen staan. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en voor nog meer opstoppingen van de nu al geteisterde Londenstraat”, weet Stef.

De buurt zat ondertussen al samen met schepen voor Mobiliteit en Toerisme Koen Kennis om de problematiek aan te kaarten. “De schepen zijn argument was dat je de toeristen anders vijftig meter verder moest laten wandelen van de boot naar de bus en omgekeerd. Toen wij hem erop wezen dat dat geen afdoende argument was, omdat het toeristen zijn die de stad intrekken en sowieso wandelen, reageerde hij gepikeerd,” vertelt Dirk, die vreest dat er een heel ander plan schuilt achter de aangelegde busstroken. “Ik kan het niet bewijzen maar ik vrees dat met de heraanleg van de Kaaien de busparking aan de Plantinkaai hierheen zal verhuizen.”

Op dit moment loopt er een klacht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wanneer die uitspraak valt is niet duidelijk. Ondertussen hoopt de buurt op een snelle oplossing. “Wat we vragen is echt niet onoverkomelijk. Verwijder die hindernissen en plaats een bord voor laad- en loszone. Verderop in de straat zijn er echt voldoende busparkings. Het laatste wat ik wil is dat er weer vier, vijf handelszaken de deuren moeten sluiten,” besluit Stef.