Handelaars Leien zien meer stof dan klanten

De beruchte 'knip van de Leien' blijft de handelaars op en rond de boulevard pijn doen. Dat bleek gisteren alweer bij een rondgang van enkele liberale kopstukken.





"Er waait hier alleen stof binnen", zegt zaakvoerder Michel Machiels van Tilquin, de bekende winkel voor tafelsierkunst. "Ons grote geluk is dat we enorm trouwe klanten hebben. We gaan ervan uit dat de werken nog twee jaar zullen duren. Het wordt mooi, zoals je nu al richting Nationale Bank ziet. Maar voor veel handelaars is het te zwaar." Kleermaker Emin Aliyev startte zijn naaiatelier Suit Solutions in 2005. "Ik probeer te overleven. Een andere keuze heb ik niet. Intussen mijden veel mensen Antwerpen. Een klant uit Mechelen wachtte 7 maanden om zijn bestelling op te halen. Mijn enige troef nu is de hoge kwaliteit die ik lever."





'Stop de waanzin'

Philippe De Backer, Open Vld-lijsttrekker, trok met enkele partijgenoten naar enkele winkels. Hij deelde een folder uit met de opvallende titel 'Stop de waanzin'. "Onze partij zorgde ervoor dat de hinderpremie is uitgebreid. Maar de stad schiet tekort met de communicatie naar de handelaars. De werken zijn nodig, de info stroomt echter niet door."





Open Vld zit nochtans in het stadsbestuur. Maar de bevoegdheid van de werken zit bij N-VA. De Backer: "We hebben de problemen aangekaart in de gemeenteraad en het Vlaams Parlement." (PHT)