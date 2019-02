Handelaars krijgen hun zin: stad legt kasseien terug aan kruispunt Waalsekaai-Verviersstraat philippe truyts

26 februari 2019

Auomobilisten moeten nog even rekening houden met flink wat hinder op de Gedempte Zuiderdokken. Niet omdat de werken hervat zijn in de bouwput van wat ooit een ondergrondse parking voor duizend auto’s moet worden. Wel omdat stratenmakers begonnen zijn met het terugleggen van kasseien op het kruispunt Waalsekaai-Verviersstraat. En dat is eigenlijk goed nieuws. “We doen dat op vraag van de omliggende handelaars”, zegt Barbara De Schepper, woordvoerster van schepen Koen Kennis (N-VA). “Zo maken we de Waalsekaai opnieuw bereikbaar.”

De werken aan parking Steendok liggen ondertussen negen maanden stil. Enkele bewoners van de Verviersstraat vrezen dat de uitrit in hun straat voor onleefbare toestanden zal zorgen. Ze stapten vorig jaar naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De voorbereiding voor de bouw van de uitrit was destijds al gestart. Tussen de klagers en de stad is er toenadering gezocht, maar voor een definitieve oplossing zullen we moeten wachten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen dit voorjaar een definitief vonnis velt. Ondertussen lopen de kosten verder op.