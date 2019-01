Handelaars hopen op winterprik tijdens solden Dieter Lizen

04 januari 2019

11u53 0 Antwerpen De solden zijn in Antwerpen gisteren vrij rustig gestart. Pas in de namiddag werd het druk in de winkelstraten zoals de Meir. Wie op koopjesjacht ging, kon in heel wat winkels meteen mooie kortingen tot 50 procent scoren. Er gaan stemmen op om de koopjes naar februari te verplaatsen, maar daar lijken toch niet alle handelaars voor gewonnen.

De solden zijn gestart met in veel winkels al fikse kortingen tot 50 procent. Door een lange nazomer en een gebrek aan echt winterweer liggen nog massa's winterkledij - en schoenen in de rekken en die moeten allemaal de deur uit. "In Antwerpen zijn er heel wat kleine modewinkels die de solden een maand later willen laten doorgaan. Met de klimaatverschuiving lijkt dit een terechte vraag", zegt Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Maar niet iedereen ziet dat zitten. "Wat doe je dan als het in maart al echt lenteweer wordt? Mensen kopen echt geen winterlaarzen meer als ze die maar vier weken kunnen aandoen hoor", zegt Carole Thewissen van schoenenzaak West End en de vzw Beleef Meir.

Sperperiode

"We zijn wel groot voorstander van het behoud van de koopjes- en de bijhorende sperperiode. Anders worden er het hele jaar door kortingen gegeven en weet de consument niet meer wat de normale prijs is. Bovendien moeten we de winkel op tijd 'leegmaken' voor de nieuwe lente- en zomerstock die we zes maanden geleden bestelden en die nu binnenkomt." (DILA)