Hamsterhuren moet iedereen aan eigen woonst helpen 19 juli 2018

02u45 0 Antwerpen Het bedrijf Gilen Woonprojecten wil volgend jaar het concept hamsterwonen in Antwerpen mogelijk maken. Dat betekent dat je als huurder ervoor kan kiezen de huurwoning aan te kopen. Op die manier moet iedereen in staat zijn een eigen woonst aan te kopen.

Vanaf volgend jaar kan je in Antwerpen hamsterhuren. Dat is een idee van het Limburgse Gilen Woonprojecten. Het laat huurders toe na enkele jaren de woning ook te kopen. De betaalde huurgelden worden dan afgetrokken van de vraagprijs.





Op die manier wil zaakvoerder Laurens Gilen iedereen de kans geven een eigen woning te kopen. "Ik merkte dat een aantal mensen geen toegang hebben tot de nieuwbouwmarkt. Vaak hebben ze wel een vast inkomen maar niet voldoende cash om een lening aan te gaan. Via hamsterhuren kan je al hurend sparen", zegt Gilen.





Het systeem werkt als een klassiek huurmodel maar met een eenzijdige optie tot aankopen. Wanneer je als huurder beslist de optie niet te lichten, blijf je gewoon huren. "In het andere geval gaan we samen naar de notaris en wordt er berekend hoeveel huurgeld er van de aankoopprijs wordt afgedaan", aldus Gilen. Iedereen komt ervoor in aanmerking.





Op dit moment lopen er gesprekken met projectontwikkelaars maar waar het mogelijk zal zijn om te hamsterhuren is nog niet duidelijk. Over enkele maanden zal het bedrijf hierover communiceren. Het doel is om begin volgend jaar het eerste project te realiseren. (ADA)