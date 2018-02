Hamburgerketen Five Guys opent deuren 08 februari 2018

Antwerpen is een hamburgerketen rijker. Gisteren opende het Amerikaanse Five Guys de deuren op de De Keizerlei. Naast de traditionele hamburgers met friet, kan je er ook terecht voor hotdogs. In tegenstelling tot andere hamburgerketens is het hamburgerbroodje zoeter en bevat het meer ei dan de normale broodjes. Daarnaast zet de keten in op versgesneden frietjes en kan je zelf zoveel topics toevoegen aan je burger als je zelf wilt. Tijdens het wachten op de bestelling worden er gratis geroosterde pinda's aangeboden. Als dessert verkoopt het restaurant tien soorten milkshakes. Klanten kunnen mixen en matchen van meerdere smaken en zelfs bacon toevoegen. De eerste bezoekers lieten het zich smaken. Zij wilden maar al te graag de nieuwste burgers van de stad voor de eerste keer proeven. (ADA)