Half zoveel klimaatbetogers als vorige week in Antwerpen Dieter Lizen

31 januari 2019

Met een kleine driehonderd waren ze deze namiddag, de jonge klimaatbetogers die op het Operaplein actie kwamen voeren voor een doortastender klimaatbeleid van onze regering.

Dat is de ongeveer de helft van het aantal van vorige week en dat beseffen ook de betogers zelf. “Deze actie van vanmiddag is laattijdig gecommuniceerd. We gaan nu zelf op zoek naar manieren waarop we de volgende keer meer jongeren kunnen bereiken”, zegt Warre Germis, een van de organiserende leerlingen van het Stedelijk Lyceum Groenhout in Berchem.

Lawaai en ironische slogans hadden de jongeren wel genoeg bij: van ‘Ik snap waarom ET naar huis wou’ tot ‘Stop met knoeien of het wordt roeien’ . Ze trokken, begeleid door de politie via de Teniersplaats, Kipdorpvest, Hopland richting Theaterplein, van daaruit ging het door naar het Mechelseplein en dan naar de Vrijdagmarkt om af te sluiten op de Groenplaats.

Daar werd de manifestatie vreedzaam ontbonden.