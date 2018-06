Half jaar cokehandel brengt honderdduizend euro op 14 juni 2018

02u49 0 Antwerpen Zo'n 111.000 euro, dat heeft een groothandel in cocaïne uit Deurne-Noord in een half jaar verdiend. De bende met twee kopstukken en elf medewerkers leverde cocaïne in heel Antwerpen, maar ook tot in Beveren en Zandhoven.

De huiszoekingen waarmee de bende in oktober 2017 werd opgerold, haalden het nieuws omdat een buur er beelden van maakte. Hij zag hoe de Speciale Eenheden rond 5 uur een groot raam aan de Confortalei 155 insloegen en de woning binnenvielen. Dat was het huis van bendeleiders Ilyas E.A. en Mohamed C. Er werden zakjes cocaïne, weegschaaltjes, gsm's en een enveloppe met 9.000 euro aangetroffen.





Bij een andere huiszoeking, bij de broers Soufiane en Souleiman El A. in de Van Rossumstraat, vonden de speurders 7 kg cocaine, verpakt in blokken van 1 kg. De drugs lagen in de kleerkast van hun minderjarige zusjes. Voor de procureur is het bewezen dat de twee bendeleiders de touwtjes strak in handen hielden. Vooral Ilyas El A. moest het ontgelden. Hij is onverbeterlijk.





De procureur citeerde een telefoontap waarin Ilyas EL A. letterlijk zegt: "Ik weet heel goed wat de klanten willen. Ik zit al tien jaar in het vak."





Ilyas EL A. riskeert vijf jaar cel, zijn kompaan Mohamed C. 4 jaar. Die twee moeten ook opdraaien voor de drugswinsten. De procureur wil 111.000 euro verbeurd verklaard zien. De woning van Ilyas E.A. in de Confortalei is in beslag genomen.





De andere bendeleden hangen straffen van 18 maanden tot 3 jaar boven het hoofd. Kopstuk Ilyas El A. beweert niets met de cocaïnehandel te maken te hebben. Hij woonde al geruime tijd in Schoten. Zijn woning aan de Confortalei had hij verhuurd aan zijn vriend Mohamed C. Advocaat Kris Luyckx: "De ballon van de speurders is leeggelopen. De enige concrete aanwijzing die overblijft, zijn die telefoontaps. Mijn cliënt ontkent dat de afgeluisterde stem van hem is." Het proces wordt op 22 juni voortgezet. (PLA)