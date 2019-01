Guy D’haeseleer komt naar Antwerpen (op vraag van Filip Dewinter) NBA

04 januari 2019

12u25 0 Antwerpen Ninovenaar Guy D’haeseleer, het boegbeeld van Forza Ninove, komt zondag naar Antwerpen. Hij wordt uitgenodigd door Vlaams Belang Antwerpen en zal er samen met Filip Dewinter de campagne ‘Stop socialisme’ voorstellen.

De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang voelt zich heel verbonden met de ninovenaar die wel de verkiezingen won maar niet in de meerderheid terecht is gekomen. “Er werd rond D’Haeseleer een cordon sanitaire gelegd om een ‘anti-Forza’-meerderheid te vormen, met slechts 1 zetel op overschot. Dat is een situatie die ons als Antwerpenaren helaas heel erg bekend in de oren klinkt. Decennialang haalde Vlaams Blok/Belang in de districten Deurne, Merksem en Hoboken meer dan 40% van de stemmen. Telkens werd er echter een ‘één tegen allen’-verliezerscoalitie tegen het Vlaams Blok/ Belang gevormd”, klinkt ger

Naast Forza-boegbeeld Guy D’haeseleer zal ook Antwerps kopstuk Filip Dewinter een toespraak houden. Hij zal het startschot geven van een nieuwe Vlaams Belang-campagne getiteld ‘Stop socialisme’.