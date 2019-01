Guy Cassiers stopt bij Toneelhuis in 2021 Dieter Lizen

15 januari 2019

Hij doet nog even verder tot eind 2021 maar dan stopt Guy Cassiers als artistiek directeur van het Toneelhuis. Hij zal dan vijftien jaar aan het hoofd hebben gestaan van het bekende Antwerpse theatergezelschap dat de Bourlaschouwburg als thuisbasis heeft. Dat meldt het Toneelhuis, dat binnenkort op zoek gaat naar een opvolger. Cassiers, nu 58, maakte als regisseur en artistiek leider al naam bij jeugdtheater Oud Huis Stekelbees en het Ro Theater in Amsterdam voor hij in 2006 overstapte naar het Toneelhuis.

Daar liet hij een frisse wind door het klassieke stadstheater waaien door af te stappen van een vast ensemble van acteurs rond één of meerdere vaste regisseurs. Hij liet het Toneelhuis evolueren naar een ensemble van makers, zoals collectief Olympique Dramatique en Benjamin Verdonck. Met het project P.U.L.S. Gaf hij ook kansen aan jonge theatermakers.

Het Toneelhuis wil nog dit jaar een nieuwe artistiek directeur vinden. Ook kunstenhuis De Singel neemt afscheid van artistiek directeur Jerry Aerts. Hij gaat met pensioen in 2020 en wordt vervangen door Hendrik Storme.