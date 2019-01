Guy Cassiers neemt in 2021 afscheid van het Toneelhuis ADA

16 januari 2019

13u44 0 Antwerpen Artistiek directeur van het Toneelhuis Guy Cassiers (58) neemt in december 2021 afscheid van het Antwerpse stadstheater. Hij stond 15 jaar aan het roer.

Toen Guy Cassiers in 2006 artistiek directeur van Toneelhuis werd, besloot hij het klassieke model van het stadstheater – een vast ensemble van acteurs rond één of meer vaste regisseurs – grondig te herdenken. Hij introduceerde een nieuw ‘model Toneelhuis’ - een huis van makers - dat nationaal en internationaal een ijkpunt werd. Hij behoort intussen tot de top van de Europese theatermakers. In 2017 lanceerde hij P.U.L.S., een project dat jonge makers op eigen tempo laat doorgroeien naar de grote scène: Timeau De Keyser, Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts en Bosse Provoost. Guy Cassiers: “Tot eind 2021 zal ik, samen met Toneelhuismakers FC Bergman, Olympique Dramatique, Mokhallad Rasem en Benjamin Verdonck met veel plezier en enthousiasme ons geplande artistieke programma blijven realiseren”.

In zijn werk ontwikkelde Cassiers een steeds grotere aandacht voor politieke thema’s, macht en de Europese geschiedenis. Naast het beeld, met behulp van visuele technologie, is ook de muziek een belangrijkere rol gaan spelen in zijn voorstellingen.

De raad van bestuur heeft nu ruim de tijd om een procedure op te starten om in de loop van 2019 een nieuwe artistieke directie aan te duiden, die de artistieke lijnen voor de beleidsperiode 2022-2026 zal uitzetten. De procedure voor de aanstelling wordt de komende maanden uitgewerkt en bekend gemaakt.