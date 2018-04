Gust en Albert met twee ezels op bedevaart 03 april 2018

Gust Van Rooy (68) en Albert de Ghellinck (59) uit Oelgem zijn gisteren samen met hun twee ezels Noortje en Boris vertrokken naar Santiago de Compostela in Spanje. Een honderdtal vrienden en familieleden verzamelden aan de kathedraal in Antwerpen voor de zegening en om hen uit te wuiven. Gust en Albert trekken op bedevaart ten voordele van UZA Foundation dat onderzoek doet naar kanker en de mogelijke behandelingen. "Ik ben zelf een ex-kankerpatiënt", vertelt Albert. Ook Gust kwam al in aanraking met de ziekte. Zijn echtgenote overleed zeven jaar geleden aan de gevolgen van kanker. Wie Albert en Gust wil volgen kan dat via de Facebookpagina 'Compostela Albert & Gust'. Als je wil doneren kan dat via www.uza.be/uza-foundation. (ADA)