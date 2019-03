Gunther Dieltjens, voorzitter directiecomité bij Beerschot Wilrijk: “Twee titelfinales op rij verliezen, zou héél zuur zijn” Horecaman en voorzitter directiecomité Beerschot Wilrijk blij met zijn fantastisch team medewerkers philippe truyts

08 maart 2019

19u21 1 Antwerpen Een leven zónder Beerschot? Dat kan Gunther Dieltjens (51) zich niet meer voorstellen. De eigenaar van befaamde horecazaken als Het Pomphuis en Grand Café Horta zit intussen vijf jaar in het bestuur van KFCO Beerschot Wilrijk. Hij moet erop toezien dat de hele organisatie van matchen tot in de puntjes klopt. “Het hele team heeft fantastisch gewerkt. We zijn klaar voor zaterdagavond.”

Gunther Dieltjens kreeg de liefde voor paars-wit mee van een tante en een grootvader aan de Zwaantjes in Hoboken. “Toch duurde het tot 2004 voor ik ook echt naar het Olympisch Stadion trok. Als jonge gast supporterde ik voor Beerschot, maar van op enige afstand. Ook wel omdat ik al vrij vroeg meehielp in de horecazaak van mijn ouders. Tot een vriend me vroeg om te gaan kijken, het jaar voor Germinal Beerschot tegen Club Brugge de Belgische Beker won. Toen was ik ‘vertrokken’. Ook zakelijk heb ik vrij snel banden gesmeed, via mijn restaurants. Het was de gewoonte dat de club de scheidsrechters een etentje aanbood.”

Onvergetelijk

In 2013 leek het ‘over & out’ voor Beerschot. De club ging failliet. Dieltjens: “Gelukkig bood KFCO Wilrijk ons onderdak, want een fusie kon je het eigenlijk niet noemen. Dat we op het Kiel konden blijven spelen, bleek de grote katalysator. Ongelooflijk, het parcours dat we sindsdien hebben afgelegd. In 2014, net voor we kampioen werden in eerste provinciale, vroeg voorzitter Eric Roef me om in het bestuur te komen. Onze opgang was onvergetelijk. Veel tegenstanders waren niet klaar voor zoveel bezoekende fans. Soms gaven ze ons de thuisvakken in de tribunes. We máákten meer dan eens het jaarbudget van de kleine clubs.”

Van de hel naar de hemel en terug

Beerschot Wilrijk werd viermaal op rij kampioen. Maar in het eerste seizoen in 1 B (2017-18) zette Cercle Brugge een enorme domper op de feestvreugde met een penaltygoal in de slotminuten. “Dat knaagt nog steeds”, zegt Dieltjens. “We gingen van de hel naar de hemel en terug in die match in Brugge. Ik had liever gehad dat we met 4-0 hadden verloren dan op deze manier. Ik maakte die uitmatch mee in ons eigen stadion. Het enige licht kwam van de grote schermen, een rollercoaster van emoties golfde door het publiek. Twee titelfinales op rij verliezen zou héél zuur zijn. Na het seizoen 2019-2020 worden 1A en 1B hervormd. We willen dus graag daarvóór in de hoogste afdeling geraken. Want we weten niet hoe het uitpakt als we in 1B blijven.”

Pluim

Dieltjens maakte van op de eerste rij mee hoe Beerschot Wilrijk het pad van de professionalisering insloeg. Sinds vorige zomer is hij voorzitter van de ‘operational board’, zeg maar het directiecomité. “Met de structuur die we nu hebben, kunnen we perfect aan de slag in 1A. Ons team heeft het trouwens geweldig goed gedaan deze week. Vijf dagen om de hele organisatie van zo’n titelmatch rond te krijgen: dat is echt kort. Het is een wedstrijd met een groot risicoprofiel, met het hoogste aantal supporters van het hele seizoen en een bomvol businessgedeelte. Een pluim ook voor alle medewerkers van onze ticket corner. Niemand heeft op een uur meer of minder gekeken.”

Dieltjens kijkt ook nog even terug op de problemen met tribune 2. Die mag uiteindelijk slechts voor de helft worden gebruikt. “Na de finalewedstrijden gaan we met de stad samenzitten met het oog op volgend seizoen. Voor ons is tribune 2 perfect in orde. De stabiliteit is gemeten door dezelfde ingenieur als altijd, met dezelfde methode. Het is het standpunt van Binnenlandse Zaken, dat een veel hogere draagkracht per m² eiste, dat voor verwarring heeft gezorgd bij de stadsdiensten.”

Dieltjens was deze week dag na dag op de club. Hoe combineert hij dat met zijn vier horecazaken? “Dat lukt dankzij mijn vrouw én mijn grote groep vast personeel. Die mensen zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Het zijn ook niet altijd dolle weken zoals nu. Dat is extreem. In rustige weken ben ik één dag op de club.”

DJ en goedkoper bier

Zaterdag 9 maart om 20.30 uur wordt er afgetrapt. Het stadion is uitverkocht, met 10.700 supporters. “Een dj zorgt al een uur voordien voor veel sfeer. En schrijf maar op dat we aan de buitentogen pinten van 33 cl voor de prijs van 25 cl verkopen”, besluit Dieltjens.