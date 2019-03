GRUP Petroleum-Zuid definitief goedgekeurd: ruimte voor een gevangenis en een schoolcampus ADA

29 maart 2019

15u41 2 Antwerpen De Vlaamse regering heeft het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’ definitief vastgesteld.

“Dit GRUP beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 8 hectare op de site Petroleum-Zuid in Antwerpen bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, namelijk voor de inplanting van een nieuwe gevangenis en een nieuwe technische schoolcampus”, zegt minister Koen Van den Heuvel.

De huidige gevangenis in Antwerpen in de Begijnenstraat dateert van 1855 en is sterk verouderd. Het daar beschikbare terrein heeft een oppervlakte van circa 1,6 hectare en is volledig ingesloten in het stadsweefsel, waardoor een uitbreiding onmogelijk is. In deze inrichting, met een theoretische capaciteit van 439 gedetineerden, is er een structurele overbevolking. Het is dan ook nodig om de bestaande inrichting te vervangen door een nieuwbouw, omdat alleen met aangepaste infrastructuur een humane detentie kan worden gegarandeerd.

Blue Gate

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO) moet de huidige locatie aan de D’Herbouvillekaai dan weer verlaten om plaats te maken voor de ontwikkeling van het naastgelegen bedrijventerrein Blue Gate. Binnen het bestaande patrimonium beschikt AGSO niet over een geschikte ruimte voor de organisatie van de opleidingen ‘harde technieken’. De huidige vestigingen beschikken over onvoldoende atelierruimte. AGSO heeft nood aan één technische campus, zodat de beschikbare voorzieningen efficiënter en opleidingoverschrijdend kunnen worden ingezet. De inplanting van de schoolcampus is voorzien aan de noordzijde van het terrein.

Volgens de minister garanderen de stedenbouwkundige voorschriften dat de nieuwe inplantingen worden afgestemd op het masterplan voor de totale ontwikkeling van het bedrijventerrein Blue Gate. Het gaat meer bepaald om de stedenbouwkundige inpassing, de groenvoorziening, de waterbeheersing, het parkeren en de ontsluiting. Er komen ook centrale en gemeenschappelijke parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn er specifieke bepalingen op het vlak van verlichting en geluid.