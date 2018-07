Grote politie-actie in drugsmilieu: 11 mensen opgepakt én massa luxekledij gevonden 06 juli 2018

02u31 0 Antwerpen Het drugsondersteuningsteam (DOT) van de lokale politie van Antwerpen heeft deze week zeventien huiszoekingen uitgevoerd in het drugsmilieu. Tijdens de actie werden elf mensen gearresteerd.

Zeven van de elf personen werden ook voorgeleid, drie van hen waren vrouwen. Katarina P. werd eerder al veroordeeld in het drugsdossier van kickbokser Omar G. Ze kreeg een werkstraf, maar bleef ondertussen wel verder dealen. "Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door de arrestatie van een runner", klinkt het bij de lokale politie. "Door middel van observatie en telefoontaps werd een uitgebreid drugsnetwerk blootgelegd dat vooral in het Waasland actief was, maar opereerde vanuit Antwerpen." Er werden deze week huiszoekingen gedaan in verscheidene districten van de stad en in Mortsel. Naast de arrestaties werden er nog twee verdachten geïdentificeerd, maar die werden tijdens huiszoekingen niet aangetroffen. Ze staan geseind.





Het DOT kreeg tijdens de actie steun van de lokale recherche, het snelleresponsteam, wijkonderzoeksteams en drugshonden van zowel de lokale als federale politie. Tijdens de huiszoekingen werden verscheidene luxegoederen in beslag genomen. Het gaat vooral om producten van Gucci, Louboutin, Versace en Dolce & Gabanna ter waarde van enkele tienduizenden euro's. Er werden ook vijf luxewagens, 25 mobiele telefoons, twee laptops, cocaïne en cannabis in beslag genomen. (BSB/PLA)