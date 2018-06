Grootste wooncomplex in binnenstad klaar 19 juni 2018

Het grootste wooncomplex dat de voorbije jaren in de historische binnenstad van Antwerpen gebouwd werd, is klaar. Residentie Leopold telt tachtig nieuwe appartementen en negen begijnhofwoningen en ligt tussen de Bourlaschouwburg, het Theaterplein en Den Botaniek. Residentie Leopold heeft een groene binnenplaats van 2.900 vierkante meter. Ruim 80 procent is intussen al verkocht, zo blijkt uit de eerste cijfers van projectontwikkelaar Immpact. De vraagprijs varieert tussen de 300.000 euro voor een appartement tot meer dan 1 miljoen euro voor een luxe-penthouse. Aan het project is twee jaar gewerkt. (ADA)