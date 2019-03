Grootste chocolademuseum ter wereld heeft start niet gemist: al 25.000 bezoekers in twee maanden David Acke

27 maart 2019

20u57 0 Antwerpen Al 25.000 bezoekers sinds de opening in januari en een plek in de top drie van dingen die je moet doen in Antwerpen volgens Tripadvisor, het nieuwe belevingsmuseum Chocolate Nation heeft zijn start niet gemist. Hoewel het chocoladewalhalla al even open is, passeerde burgemeester Bart De Wever nog even om het museum officieel te openen.

Daar waar vroeger Aquatopia huisde staat sinds kort het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld. Twee maanden geleden opende het museum voor de pre-opening haar deuren en ontving het al 25.000 bezoekers. “België, Nederland, Duisland, Engeland, Mexico, Canada, Brazilië, Amerika, China, onze bezoekers kwamen vanaf het moment dat we hier onze deuren openden van over de hele wereld,” zegt Jeroen Jespers. Samen met Mickelle Haest nam hij het initiatief voor dit chocolademuseum.

Chocolate Nation heeft zich al op korte tijd tot een belangrijke toeristische trekpleister ontplooid. Ik wil de oprichters, hun team en de investeerders dan ook feliciteren met dit fantastisch initiatief Burgemeester De Wever

“En dat bewijst maar weer eens hoe wereldberoemd Belgische chocolade is”, vult Mickele aan. “Wij besloten een aantal jaren geleden om België een plek te geven waar dit wereldberoemde product de eer krijgt die het naar ons idee verdient. Belgische chocolade is immers creatief, innovatief, elegant, zit boordenvol tradities en is uiteraard enorm lekker.”

Ondertussen heeft het belevingsmuseum ook al meer dan 110 reviews op Tripadvisor ontvangen en kwam het museum in een razendsnel tempo in de top 3 van 143 dingen om te doen in Antwerpen. Chocolate Nation is daarmee een toeristentrekker voor Antwerpen. “Bezoekers zijn voornamelijk lovend over het concept van het museum en ook de vele chocolade proeverijen die zij ontvangen tijdens hun bezoek,” vertelt Mickelle.

Felicitaties van De Wever

De officiële opening vond woensdagavond plaats. Het was burgemeester Bart De Wever die een grote ballon mocht doen knallen en het belevingsmuseum zo officieel inhuldigde. “Ik ben enorm trots om het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld hier in Antwerpen in te huldigen. Deze belevenis hoort echt thuis in onze wereldhaven, waar we lekkere chocolade niet alleen verhandelen maar bovenal kunnen proeven. Chocolate Nation heeft zich al op korte tijd tot een belangrijke toeristische trekpleister ontplooid. Ik wil de oprichters, hun team en de investeerders dan ook feliciteren met dit fantastisch initiatief. “

Naast het museum en restaurant Octave is er nog meer te beleven in Chocolate Nation. Het museum heeft een eigen chocolade- en ijsatelier, workshopruimtes, verschillende sfeervolle event-ruimtes en het eerste Bean to Bar (boon tot reep) Laboratorium van België. Master chocolatier Patrick Aubrion leidt deze productieafdeling. Veertien jaar lang was hij de rechterhand van Pierre Marcolini en voor Barry Callebaut stond hij in voor de lancering van de Ruby RB1, de allernieuwste van nature roze chocoladesoort die in België werd uitgevonden en recent aan de wereld gepresenteerd werd.