Groot luchtonderzoek in 12 scholen OPNIEUW EEN STUDIE, GEEN OPLOSSINGEN NINA BERNAERTS

16 maart 2018

02u47 0 Antwerpen De luchtkwaliteit aan onze scholen is ronduit slecht, dat leren we uit de Pano-reportage die in samenwerking met Greenpeace werd gemaakt. Daarom start het stedelijk onderwijs in 12 scholen een luchtonderzoek in de klaslokalen. Onvoldoende, reageert Groen. "Nog maar eens een studie en opnieuw geen concrete maatregelen voor onze kinderen."

Dat de lucht in de stad Antwerpen niet bepaald van goede kwaliteit is, hoeft niet te verbazen maar zelfs voor de onderzoekers bleken de resultaten slechter dan verwacht. Tien scholen van het Stedelijk Onderwijs namen eraan deel. Er bleek wel een groot verschil tussen een school in een groenere omgeving en een school aan een zogenaamde street canyon (smalle straten met hoge gebouwen). Maar zelfs dan zijn de resultaten van dit onderzoek niet goed te noemen, zegt het stedelijk onderwijs zelf. "Wij zijn al een tijd bezig met het uitschrijven van een heel gedetailleerd onderzoek. Dat zal de kwaliteit meten binnenin de klaslokalen," zegt woordvoerder van het stedelijk onderwijs, Veerle Heyvaert. "Wij gaan ook nog een stap verder. In het onderzoek zal niet alleen gekeken worden naar stikstofdioxide, hoofdzakelijk het gevolg van verkeer en dieselmotoren, maar ook naar de concentraties fijn stof, vluchtige organische stoffen, ozon en kooldioxide en -monoxide. De metingen zullen een heel schooljaar duren, omdat de seizoenen een invloed hebben op de luchtkwaliteit."





12 van de 116

Van de 116 stedelijke scholen met 55.000 kinderen, zullen er wel maar in 12 scholen metingen gedaan worden. "Wij hebben een brede waaier aan parameters gebruikt om de scholen te kiezen en we zullen die resultaten kunnen extrapoleren naar de andere scholen."





Ondanks de slechte resultaten van Greenpeace wordt er niet onmiddellijk ingegrepen in de scholen. "Meten is weten, na het onderzoek kunnen we gerichte maatregelen treffen.Maar aan de omgeving kunnen wij weinig veranderen."





Crimineel

Het stedelijk onderwijs benadrukt wel dat ze al haar 6.500 medewerkers en de ouders aanmoedigt om het STOP-principe te hanteren en voor milieuvriendelijk transport te kiezen.





Voor Groen is het ronduit crimineel wat de stad nu doet. "We hebben Curieuzeneuzen, we hebben Airbezen, we hebben allerlei studies al gehad. En nu komt er nog eens één bij. Dit is wraakroepend. Als moeder en als politica vind ik dit crimineel gedrag," stelt Freya Piryns scherp.





Wel actie ondernomen

"De schoolstraten moeten nu verkeersvrij gemaakt worden, de LEZ-zone moet nu uitgebreid worden, diesel moet uit het straatbeeld en er moeten meer maatregelen genomen worden in de haven."





Het kabinet Leefmilieu weerlegt de kritiek dat er niets gebeurt. "Bij een nieuwe kinderopvang wordt er een locatie-advies gegeven in het kader van lucht- en geluidshinder. Daarnaast hebben we als enige stad in Vlaanderen de LEZ-zone en we onderzoeken of we die kunnen uitbreiden naar de districten. En er komt een Europees project in een kinderopvang met nieuwe luchtreinigers", vertelt Liesbet Brzyk, woordvoerder voor schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud.