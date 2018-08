Groot feest voor Operaplein geschrapt STAD KIEST VOOR KLEINSCHALIGE EVENEMENTEN JONATHAN BERNAERTS

02u41 0 Antwerpen Er komt geen groot openingsfeest voor het vernieuwde Operaplein. De stad had er nochtans 75.000 euro voor uitgetrokken. Hebben de kritiek op het 'te kale' bovengrondse plein en de vertraging van de ondergrondse werken de feeststemming verbrod? De stad ontkent.

Januari 2018. Het stadsbestuur beslist dat het vernieuwde Operaplein een groot openingsfeest verdient wanneer het deze zomer zou worden opgeleverd. Er wordt een bestek goedgekeurd voor een "groot openingsfeest voor buurtbewoners, omliggende bedrijven, bezoekers en hoogwaardigheidsbekleders". De stad stuurt er ook op aan om voor de organisatie samen te werken met de opera. En het mag allemaal wat kosten: er wordt 75.000 euro opzijgezet.





Opvallend: vorige week, twee weken na de oplevering van het Operaplein, beslist het stadsbestuur dat er dan toch geen groot openingsfeest komt. "We laten het idee varen: het was te moeilijk in te schatten op welke datum de werken exact klaar zouden zijn."





"We hebben weloverwogen gekozen voor meerdere kleinschaligere evenementen, verspreid over de maanden augustus en september", verduidelijkt Antwerps schepen voor Mobiliteit en Financiën Koen Kennis (N-VA).





Autotunnel pas in 2020

"Zo zal er onder meer een draaimolen van Ell Circo d'ell Fuego op het Operaplein staan van 21 augustus tot 13 september, telkens van 13 tot 18 uur. Op 30 augustus wordt er een buitenspeeldag georganiseerd, en op 8 september volgt er een schaaktoernooi. Daarnaast wordt er nog een tango-initiatie en mogelijk andere activiteiten gepland."





Voor het stadsbestuur verlopen de werken ter hoogte van de 'knip van de Leien' niet helemaal zoals verhoopt. In februari 2018 lekte uit dat de aannemer grote vertraging had opgelopen. Op de afwerking van de ondergrond is het nog wachten tot de zomer van volgend jaar. Dan opent het premetrostation Opera. De autotunnel in beide richtingen zal pas in 2020 klaar zijn.





Niet door kritiek

Het bovengrondse Operaplein raakte wél tijdig klaar. Maar het plein werd onmiddellijk na de oplevering het mikpunt van kritiek. Velen betreuren dat het volledig is opgetrokken uit stenen. "Waar is het groen gebleven?", klonk het luidkeels. Ondertussen hebben meer dan 7.500 Antwerpenaren een petitie tégen het plein ondertekend.





Op het kabinet van schepen Koen Kennis ontkent men dat de gemengde reacties op het vernieuwde Operaplein of de aangepaste timing van de ondergrondse werken een invloed hebben gehad op de beslissing om geen openingsfeest te organiseren. "De beslissing lag al veel langer vast."