Groepsverkrachting van Nederlandse toeristen in hotel toch gefilmd 24 april 2018

De groepsverkrachting van twee Nederlandse vriendinnen een maand geleden in Antwerpen, is wel degelijk gefilmd. Dat beweren verschillende verdachten en ook de slachtoffers geven dat aan.





De twee Nederlandse dames (21 en 22) werden na een fuif in club Roxy door twee Afrikaanse jongens terug naar hun hotel in het Antwerpse stadscentrum gebracht. De jongens glipten mee de kamer binnen en verkrachtten de twee Nederlandse dames. Enkele uren later lieten zij nog twee vrienden op de kamer binnen en ook die twee jongemannen vergrepen zich aan de dames.





Eén van hen zou de verkrachting gefilmd hebben met zijn gsm. Enkele aanwezigen in de kamer zagen de flash van zijn gsm oplichten. Hij maakte het filmpje waarschijnlijk met Snapchat waardoor de speurders de beelden naderhand niet meer terugvonden op zijn gsm. De verdachte zelf ontkent dat hij een filmpje maakte. Hij gebruikte zijn gsm enkel om bij te lichten in de donkere kamer.





In de hotelkamer vond de politie ook een ballon terug die waarschijnlijk gebruikt is om de meisjes te bedwelmen met lachgas. Het gebruik van lachgas is wettelijk toegelaten, maar houdt wel grote risico's in bij dronken personen. De twee slachtoffers beweren dat zij gedrogeerd werden met het doel hen daarna seksueel te misbruiken.





Twee van de vier verdachten, allemaal Afrikaanse twintigers, verschenen gisteren voor de raadkamer. Hun opsluiting is met een maand verlengd. De twee andere verdachten komen vrijdag voor de raadkamer.





