Groenplaats wordt decor voor EK 3x3 basket in 2020 ADA

06 november 2018

16u42 0 Antwerpen In juni 2020 zal de Groenplaats het decor zijn voor het Europees Kampioenschap 3x3 basketbal. Drie dagen lang zullen de twaalf beste mannen- en vrouwenteams van Europa in de Antwerpse binnenstad strijden voor de Europese titel tijdens de FIBA 3X3 Euro Cup 2020. Op de Groenplaats wordt een tijdelijke arena gebouwd met 2.000 plaatsen.

Bij 3x3 basketbal spelen twee teams van drie spelers tegen elkaar op een veld dat half zo groot is als bij het klassieke 5 tegen 5 basketbal. Het spel gaat razendsnel. Beide ploegen spelen naar dezelfde korf en de shot clock bedraagt slechts 12 seconden. Een wedstrijd duurt tien minuten of eindigt sneller als een ploeg 21 punten gescoord heeft. 3x3 basketbal is een urban sport bij uitstek.

De exacte data van het Europees Kampioenschap worden binnenkort door de International Basketball Federation (FIBA) bepaald. België mag als gastland zowel een mannen- als vrouwenteam afvaardigen. Het kampioenschap gaat door op de Groenplaats. Daar werden in het verleden al vaker dergelijke wedstrijden gespeeld. Er zal een tijdelijke sportarena gebouwd worden met plaats voor 2.000 supporters.

“Door dit topevenement profileren we Antwerpen verder als dé urban sportstad van de Benelux. Door de ambiance, de muziek en de wedstrijden zal dit EK op de Groenplaats de magische sfeer van het pleintjesbasketbal van weleer oproepen”, zegt schepen van Sport Ludo Van Campenhout.