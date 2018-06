Groen wil 'nette' Antwerpenaar belonen 18 juni 2018

Groen wil van Antwerpen de Europese groene hoofdstad maken in 2025. Die ambitie formuleert de partij in een nieuw plan.Eén van de voorstellen is om Antwerpenaars niet langer te laten betalen voor een deel van hun afval als ze dat naar het containerpark brengen, maar hen ervoor te belonen. Wie dat netjes doet, zou dan een voucher kunnen krijgen die hij kan gebruiken in een kringloopwinkel of repair café. Groen pleit verder ook voor een autoluw centrum. (BJS)