Groen wil af van zijn imago van luchtfietsers PARTIJ MAAKT RADICALE KEUZES BIJ KOMENDE VERKIEZINGEN 18 mei 2018

02u45 0 Antwerpen Groen wil in Antwerpen af van het hoofddoekenverbod en pleit voor praktijktesten tegen discriminatie. In tijden waar identiteit een explosief thema is, maakt Groen radicale keuzes bij de kiescampagne. De partij wil zo zijn imago van luchtfietsers van zich afschudden.

Zowel bij stadsdiensten als in het Antwerpse onderwijs mogen vrouwen van Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien weer een hoofddoek op. Het is een van de punten die hij maakt in het luik 'samenleven' uit het Groen-kiesprogramma. Vanavond geeft hij meer uitleg tijdens een conferentie in Antwerpen met groenen uit heel Europa. Het was socialistisch burgemeester Patrick Janssens die het in 2006 invoerde aan gemeenteloketten. In 2009 kwamen de Antwerpse scholen van alle netten overeen om de facto geen hoofddoeken meer toe te laten. "Er zijn geen A- of B-burgers", zegt Van Besien. "Iedereen mag meedoen aan de stad." Hij zegt de drempels zo laag mogelijk te willen maken. "Toen het verbod werd ingevoerd, hebben een aantal vrouwelijke ambtenaren hun job opgegeven."





Wat de scholen betreft wil hij beginnen met de stadsscholen, en hoopt hij ook de andere netten te overtuigen. Dat wordt niet evident, want in het gemeenschapsonderwijs geldt bijvoorbeeld een verbod in heel Vlaanderen.





Gent achterna

Daarnaast wil Groen iets doen aan de discriminatie op de arbeidsmarkt en de huurmarkt door praktijktesten in te voeren. "Gent heeft daar gepionierd", zegt Van Besien. In samenwerking met de UGent werd vastgesteld dat door doorgedreven controles de discriminatie daalt op de huurmarkt. "De resultaten waren spectaculair en belangrijk."





Groen neemt een risico door in te zetten op thema's als diversiteit en, onlosmakelijk daarmee verbonden, identiteit. Ze zijn momenteel politiek zo geladen dat duidelijke, maar radicale standpunten kiezers kunnen afschrikken. Het debat ontvlamt in geen tijd. Bovendien heeft N-VA identiteit nu al uitgeroepen tot een van de grote onderwerpen bij de komende campagne. Speelt Van Besien zijn tegenstanders dan niet in de kaart, door te gaan strijden op hùn terrein?





"Als het daarover gaat, is de bevolking inderdaad erg gepolariseerd", zegt politoloog Dave Sindardet. "Maar dat wil ook zeggen dat er een markt is voor de tegenpool. Groen zal tegelijk een deel van de allochtone kiezers verleiden."





Het valt daarnaast op dat Groen Antwerpen duidelijk naar Gent heeft gekeken, waar de partij samen met sp.a en Open Vld bestuurt. Er waren niet alleen de praktijktesten, het hoofddoekenverbod bij het gemeentepersoneel werd er begin deze legislatuur al afgevoerd. Eerder vertoonden de Antwerpse mobiliteitsplannen veel gelijkenissen met wat Groen-schepen Filip Watteeuw in Gent realiseerde. Ook in Antwerpen moet de auto in de band. Weinig origineel, maar tegelijk hoopt Groen zo het imago van luchtfietsers van zich af te schudden. Zeker met de resultaten van de praktijktesten in Gent in de hand hoopt de partij N-VA toch een beetje pijn te kunnen doen in de discussie over discriminatie. "Maar ik betwijfel of dat lukt", zegt Sinardet. "De standpunten zitten er langs beide kanten stevig ingesleten."