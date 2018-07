Groen vraagt fietspaden op Generaal Lemanstraat 02 juli 2018

02u24 1 Antwerpen De partij Groen hield zaterdagmorgen een fietstocht doorheen de Generaal Lemanstraat om de onveilige situatie voor fietsers en zwakke weggebruikers daar aan te klagen.

"Vijf jaar geleden stonden we hier ook", zegt gemeenteraadslid Joris Giebens. "Toen waren er plannen om, met hulp van de Vlaamse overheid, de straat hier opnieuw aan te leggen, met fietspaden. Die plannen werden door schepen Koen Kennis van tafel geveegd zogezegd 'om de bereikbaarheid van en naar de stad te waarborgen'", zegt Giebens. De geplande fietspaden kwamen er niet en het huidig aantal rijstroken van vier bleef behouden, een soort autostrade als toegang tot de stad. Intussen is de straat drukker dan ooit. "Meer dan 13.000 voertuigen per dag zorgen ervoor dat de luchtverontreinigingskaarten hier niet donkerrood maar zelfs paars of zwart kleuren", aldus Giebens. De actievoerders reden in colonne een paar rondes over de straat heen en weer, waarbij ze, onder politiebegeleiding, telkens een volledige rijstrook inpalmden.





"Wij pleiten ervoor om in elke rijrichting één rijstrook af te nemen van de auto en die aan fietspaden en bredere voetpaden te geven", zegt districtsraadslid Ilse Van Dienderen. (DILA)