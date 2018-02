Groen verdeelt 'Valentrein'-kaartjes 15 februari 2018

02u45 0 Antwerpen Met een symbolische 'Valentrein'-actie wilde Groen gisteren een hart onder de riem steken bij de pendelaars in Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem. Nergens in Europa doen pendelaars er zo lang over om van hun werk naar hun woonplaats en omgekeerd te reizen. Groen wil tegen 2030 de pendeltijd drastisch verminderen en pleit voor beter openbaar vervoer.

"Zelfs in Antwerpen zijn er nog verschillende verbindingen ondermaats", legt Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien uit. "Wie bijvoorbeeld naar Genk moet, doet daar meer dan 2 uur over. Dat is enorm demotiverend. Met Groen gaan we voor een grondige upgrade van het openbaar vervoer: een vermindering in pendeltijd en een verbetering van de pendelkwaliteit."





En Groen is ambitieus, tegen 2030 wil de partij de pendeltijd met maar liefst een kwart doen dalen. "Door te investeren in meer en stipter openbaar vervoer, meer en betere realtime-informatie voor pendelaars, fietssnelwegen voor wie korte afstanden doet en meer mogelijkheden tot telewerken. Bovendien wil Groen werk maken vanpropere en aangename voertuigen en stations en voldoende plaats voor elke pendelaar." (NBA)