Groen: twee onafhankelijken in top-5 KIESLIJST VOOR OKTOBER WEERSPIEGELT STEDELIJKE DIVERSITEIT PHILIPPE TRUYTS

12 maart 2018

02u41 0 Antwerpen Groen is klaar met haar top-15 én de twee lijstduwers voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Resultaat: een mix van ervaring, nieuwkomers en véél diversiteit. Wouter Van Besien is kopman, op 4 en 5 staan twee onafhankelijken met allochtone roots: Yasmia Setta en Omar Ba. Freya Piryns en Meyrem Almaci duwen.

'Antwerpen kan dat': met die campagneslogan trekt Groen naar de kiezer. De lat ligt hoog voor Wouter Van Besien en zijn troepen. Voorop staat een stad met gezonde lucht, betaalbare woningen en veilig verkeer. Het terugdringen van de hoge kinderamoede is ook een uitdaging. Het zijn herkenbare programmapunten van toen Groen nog samen was met sp.a. Het opgeblazen huwelijk heeft dan weer de weg vrijgemaakt voor enkele nieuwe gezichten. Die staan niet in de top-3: Wouter Van Besien wordt daar omringd door huidige gemeenteraadsleden Ikrame Kastit - die enkele dagen geleden van een dochter beviel - en Joris Giebens. Voor de amper 24-jarige Yasmia Setta (plaats 4) en de 44-jarige Omar Ba (op 5) is het wél een politieke vuurdoop, als onafhankelijke kandidaten.





Studente

Beiden komen uit het middenveld. Setta is studente Sociaal Werk én jeugdwerker. "Ik wil een mooi en veilig Antwerpen voor iedereen, een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik sta op een verkiesbare plek, maar ambitie voor een schepenambt heb ik niet."





Omar Ba heeft Senegalese roots en werkt als diversiteitsconsulent. Hij is zeer actief in de Afrikaanse gemeenschap. "Ik kies voor deze lijst omdat Groen altijd een consequente vernieuwer is geweest. De gemeenteraad moet de diversiteit weerspiegelen van de hele stad, zodat alle Antwerpenaren er zich in kunnen herkennen."





Vermarkting

Oók nieuw in de politiek, maar wél lid van Groen intussen is oud-CAW-directeur Koen De Vylder. Hij staat op 7, tussen districtsschepenen Karen Maes en Marij Preneel in. "Vanuit het middenveld kon ik te weinig impact hebben op het sociaal beleid. Vooral de vermarkting van de zorg heeft me naar de politiek gedreven."





Onderaan de lijst vormen gemeenteraadlid Freya Piryns en nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci een duo met bakken ervaring. Almaci aast niet op een gemeenteraadzitje, Piryns wél. Ze ziet haar 54ste plek niet als een degradatie. "Onze lijst is een statement voor vernieuwing en diversiteit. Dat steun ik graag, met overtuiging." Almaci toont zich fier over de lijst: "We hebben een streep onder Samen getrokken en we gaan nu onze eigen race rijden. Een progressieve coalitie blijft ons doel. Het is al eerder gezegd, ook door Bart De Wever: de districten hebben hun eigen dynamiek, maar op stadsniveau liggen N-VA en Groen te ver uit elkaar om samen te werken."





Mieke Vogels heeft nog géén plaats op de lijst gekregen, maar dat komt wel. Puur ondersteunend. "Als ik word verkozen, ga ik niet zetelen." Het boegbeeld van Groen was tégen Samen, maar is nu wel enthousiast. "Deze lijst beantwoordt aan het Antwerpen van de 21ste eeuw. Ik hoop dat al die kandidaten als rolmodel andere burgers meetrekken."





En Wouter Van Besien? Die zag dat het goed was en werd eventjes poëtisch. "De knop van Samen is omgedraaid. We wilden de klank van de stad in deze lijst laten weerklinken. Veertig procent van onze top-15 is van vreemde origine. We brengen een boodschap van ambitie. Andere steden kunnen het, dan wij ook."