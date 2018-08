Groen stelt 'regenboogprogramma' voor: "Juf die sprookje voorleest waarin twee prinsen kussen? Moet kunnen" 08 augustus 2018

02u51 0 Antwerpen Groen krijgt deze week een roze tintje. Naar aanleiding van de Antwerp Pride lanceert de partij haar 'regenboogprogramma'. "Kinderen moeten van in de kleuterklas al werken rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Een sprookje met twee prinsen moet kunnen", klinkt het.

Een sprookje waar twee prinsen elkaar kussen, een verhaaltje waar de vrouw een maatpak draagt in plaats van een galakleed, het zou al in de kleuterklas aan bod moeten komen, zegt Groen. "Het zijn de ouders en de leerkrachten die niet goed weten wat ze met die thema's moeten aanvangen. Maar voor kinderen maakt het allemaal niet zo veel uit. Als je hen die diversiteit van jongs af aan meegeeft, maken ze daar later ook geen probleem van. Die acceptatie begint in de jeugdjaren. En dat is echt heel belangrijk, want de cijfers van Cavaria tonen aan dat kinderen met een andere geaardheid er niet over durven praten, 20 procent durft zelfs niet naar het toilet gaan", vertelt Ikrame Kastit van Groen. De groenen willen daarom ook in samenspraak met verschillende LGBTQ-organisaties lespakketten voorzien voor de scholen. Toch is niet elke school hier klaar voor, beseft ook Kastit.





Verder moet ook de drempel om geweld te melden omlaag. "Nu zijn er te veel mensen die geen aangifte doen van geweld of intimidaties. Om die meldingen gemakkelijker te maken zou er een discriminatiemeldpunt gemaakt moeten worden. Niet enkel voor de LGBTQ-gemeenschap, maar voor discriminatie in al haar aspecten. En als er aangiftes gedaan worden bij de politie, moet de verzwarende term van discriminatie mee in het pv vermeld worden", zegt Nik Meeusen, kandidaat voor Groen.





De kandidatenlijst van Groen telt voor de verkiezingen van 14 oktober alvast 20 procent mensen uit de holebigemeenschap. (NBA)