Groen: "Sociaal beleid is één slagveld geworden" 23 augustus 2018

02u41 0 Antwerpen Groen wil het sociaal beleid in Antwerpen radicaal omgooien. Het middenveld moet terug centraal komen staan. "Het stadsbestuur heeft één groot slagveld achtergelaten", zegt Wouter Van Besien, lijsttrekker voor Groen in Antwerpen.

Het sociale beleid werd door het Antwerpse stadsbestuur de voorbije legislatuur opgeschud. Onder meer voor de daklozenopvang werd niet langer automatisch voor het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) gekozen als dienstverlener, maar werkt een marktvraag gelanceerd.





Dat bewakingsbedrijf G4S als privé-partner ook meedong naar het contract, deed de oppositie en het middenveld steigeren. Zeker omdat er fouten in hun aanvraagdossier werden vastgesteld. Schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) blokte hun aanvraag daarom uiteindelijk zelf af, waardoor het CAW alsnog de opdracht kreeg.





Die vermarkting heeft niet gewerkt, stelt Groen nu. De uitbater is dezelfde, het enige resultaat is onvrede. Na de verkiezingen willen ze er zo snel mogelijk vanaf, zo maken ze zich sterk in hun programma. "Elk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je zoveel mogelijk moet samenwerken: met het OCMW, het CAW, maar ook de stad", zegt Van Besien. "Dat zijn we nu kwijt." Het middenveld krijgt wat hem betreft mee de touwtjes in handen krijgen.





Ontmoetingsplaats

Daarnaast wil Groen in 14 wijken één centrum waar alle sociale diensten samenkomen. Een soort ontmoetingsplaats, waar de inwoners ook iets kunnen komen drinken of een buurtvergadering houden. Waar de jeugdwerkers hun activiteiten organiseren en kinderen huiswerkbegeleiding krijgen, maar de inwoners even goed terecht kunnen voor vragen over huisvesting en bijstand. Belangrijk is dat daar de wijkgezondsheidscentra zich daar ook vestigen.





N-VA'er Duchateau is niet onder de indruk. "Voor onze marktvraag was de daklozenopvang minder dan 20 uur open, vijf dagen per week", zegt hij. "Nadien werd 9 uur per dag, zes op zeven dagen. Voor hetzelfde budget. De enige winnaar zijn de zorgbehoevenden." En het wantrouwen? "De criteria die wij vooropstellen geven tenminste duidelijkheid voor alle partners." (RW)