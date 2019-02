Groen probeert nog met alternatief plan, maar gemeenteraad keurt bouwplan Slachthuissite goed philippe truyts

25 februari 2019

23u14 1 Antwerpen Na een lang debat heeft de Antwerpse gemeenteraad het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Slachthuissite goedgekeurd. Oppositiepartij Groen stelde een alternatief plan voor met een kleinere dichtheid, meer betaalbare woningen en meer groen, maar kreeg enkel PVDA mee. CD&V onthield zich.

De stad wil op de Slachthuissite, het Noordschippersdok en aan het Lobroekdok circa 2.500 woningen laten bouwen. In de plannen is onder meer een toren van 22 verdiepingen voorzien. De partij Groen heeft zich altijd tegen het project verzet. Raadslid Joris Giebens riep de gemeenteraad op om het definitieve RUP alsnog tegen te houden. “We willen de wijk beter verbinden met het water (Lobroekdok) en de toekomstige overkapte Ring. Daarom zou het goed zijn om langs de kades van het dok 450 woningen te bouwen in plaats van de 330 die de stad wil. Op de Slachthuissite volstaan 1.200 woningen, géén 2.200.”

Giebens vreest ook voor een te dure woonwijk, naast een wijk als de Dam. “Tien procent betaalbare woningen is te weinig. Wij willen dat naar 20 procent tillen, plus tien procent sociale woningen.”

Warmtenet

Sam Voeten (CD&V) vroeg de meerderheid om het maatschappelijk belang te verzoenen met het winstprincipe van de ontwikkelaars. “Vier m² groen per inwoner, de algemene stedelijke norm, is te laag.” Sp.a ziet weinig graten in het RUP. Raadslid Hicham El Mzairh hoopt wel dat het toekomstige Lobroekplein een groene invulling krijgt en geen ‘grijs’ Operaplein wordt. Het geplande warmtenet kan er dan weer de eerste klimaatneutrale wijk van de stad van maken.”

Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) vergelijkt de dichtheid van de Slachthuissite met bijvoorbeeld Nieuw Zuid. Giebens betwist dat: als men het Lobroekdok niet ontwikkelt, komen er 164 woningen per hectare. Geen enkele stadswijk haalt 100. Een strengere parkeernorm – Groen wil die terugbrengen naar 0,5 per inwoner – kan volgens De Ridder evolueren met de modal shift.