Groen-politica Freya Piryns verlaat eind dit jaar Antwerpse gemeenteraad ADA

09 april 2019

15u26 0 Antwerpen Met een zesde plaats op de Groen-lijst voor de federale verkiezingen, is de kans klein dat de Antwerpse Groen-politica Freya Piryns verkozen geraakt. En dat beseft ook Piryns. Raakt ze niet verkozen dan betekent dat meteen het einde van haar politieke carrière want van de Antwerpse gemeenteraad neemt Piryns sowieso eind dit jaar al afscheid.

Van de Antwerpse gemeenteraad neemt Groen-politica Freya Piryns eind dit jaar definitief afscheid. Een beslissing die niet over één nacht ijs gegaan is en waarvan fractieleider Wouter Van Besien al van op de hoogte werd gesteld. “Na 18 jaar onafgebroken in de Antwerpse gemeenteraad te hebben gezeteld denk ik dat het tijd is dat ik mijn zitje afsta aan een nieuwe generatie. Ik stop zonder rancune tegenover de partij. De komende weken en maanden zal ik mijn expertise doorgeven en met een gerust hart stoppen,” aldus Piryns, die benadrukt dat het helemaal niet brand. Binnenkort zal er tijdens de fractievergadering bekeken worden hoe het vertrek van Piryns zo goed mogelijk kan worden opgevangen.

Of Piryns ook de nationale politiek vaarwel zegt, dat hangt af van de verkiezingen in mei. Maar Piryns is realistisch en beseft dat een zesde plaats op de verkiezingslijst niet meteen uitzicht biedt op een zitje in het parlement. “De puzzel is zo gelegd en het is wat het is. Konden die puzzelstukjes ook anders gelegd worden? Waarschijnlijk wel maar dat is niet gebeurd. Ik heb die zesde plaats toen met veel enthousiasme aanvaard en zal me ook ten volle inzetten tijdens de campagne.” Als Piryns alsnog verkozen geraakt, dan zal ze haar mandaat ook opnemen. Gebeurt dat niet, dan trekt de politica de deur achter zich dicht en zal ze zich op haar leven na de politiek richten. “Maar hoe dat leven er zal uitzien weet ik nog niet.” Piryns geeft les aan anderstaligen maar zegt ook erg graag bezig te zijn met beleidsvorming. “Ik heb tijd om rustig na te denken over mijn toekomst. Er zit geen druk achter.”

Piryns liet ook uitschijnen dat haar relatie met Open Vld’er Willem-Frederik Schiltz (39) haar carrière zeker niet vooruit heeft geholpen. “Daar ben ik van overtuigd,” zei ze. “Maar ik heb aan de politiek mijn man en een van mijn twee fantastische zonen te danken, dus dat is alvast gewonnen.”