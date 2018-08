Groen: "Mensen nemen alternatief omdat het niet anders kan" 30 augustus 2018

Volgens Groen kopman Wouter Van Besien boert de stad net achteruit op vlak van duurzame mobiliteit. "De cijfers waarmee Koen Kennis schermt overtuigen echt niet. De cijfers voor openbaar vervoer gaan gewoon achteruit, terwijl we het openbaar vervoer net heel erg nodig hebben om een nieuw duurzaam vervoer te organiseren." De fameuze modal shift van Koen Kennis is volgens Groen een tijdelijk fenomeen, veroorzaakt door de vele werken in de stad. "Het autoverkeer loopt achteruit doordat er zoveel werken aan de gang zijn. Je kan op bepaalde plaatsen gewoon niet door", zegt Van Besien. "Mensen kunnen niet anders dan naar alternatieven grijpen omdat ze anders de hele tijd stilstaan door die werken. Maar dit zijn geen structurele oplossingen want eens de werken gedaan zijn wordt alles terug voor de wagen opengezet." (DILA)