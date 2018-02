Groen licht voor tram én fietsers: jonge vrouw aangereden 21 februari 2018

02u51 0 Antwerpen Een tram van lijn 7 heeft maandag op de Tavernierkaai een jonge Duitse vrouw die in Antwerpen studeert op haar fiets aangereden. Op die oversteekplaats voor voetgangers en fietsers hebben trams en fietsers tegelijk groen licht. De vrouw is gewond aan het been.

"Gelukkig reed de tram met een lage snelheid waardoor het geen stevige aanrijding was", zegt een woordvoerder bij vervoersmaatschappij De Lijn. "De vrouw kwam wel ten val en raakte gewond aan haar been, ze werd naar het ziekenhuis gebracht."





Op de oversteekplaats hebben de trams en overstekende fietsers en voetgangers tegelijk groen licht. Een tram heeft weliswaar altijd voorrang, maar het blijft een gevaarlijke situatie. "Die gevaarlijke situatie kaartten wij in oktober al aan", klaagt Renaat Van Hoof, voorzitter van Fietsersbond Antwerpen. "De stad beloofde toen de oversteekplaats aan te pakken, maar vier maanden later zien we dat er nog niets gebeurd is."





Koen Kennis (N-VA), schepen voor Mobiliteit, bevestigt dat de locatie aangepakt wordt. "We gaan er onder andere voor zorgen dat de trams en fietsers niet meer tegelijkertijd groen licht hebben. Daarvoor moeten we eerst een opstelplaats voor fietsers aanleggen, zodat ze het fietsverkeer niet belemmeren terwijl ze wachten om over te steken." Het stadsbestuur kon geen timing geven voor de start van de werken. (BSB)