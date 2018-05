Groen Kwartier wint 'Oscar voor vastgoed' 18 mei 2018

Het Groen Kwartier op het randje van Berchem en Antwerpen heeft de RES vastgoedprijs gewonnen voor 'Beste woonproject'. De RES-prijs is nieuw maar wil dé Oscar voor de vastgoedsector worden. De prijs werd toegekend aan het woonproject op het militaire domein vanwege de combinatie nieuwbouw en renovatie, de versterking van het groene karakter en oog voor het patrimonium. De site is ook volledig autovrij, wat de jury wel kon smaken in dit project. Het zijn ontwikkelaars Matexi en Vanhaerents, samen met het Gentse architectenbureau Achtergael, die de prijs in ontvangst mochten nemen. (NBA)