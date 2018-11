Groen Kwartier plots verboden terrein voor skaters: “Moeten we dan allemaal achter onze pc kruipen?” NBA

07 november 2018

16u16 0 Antwerpen Na een klacht van buurtbewoners heeft de stad in het Groen Kwartier een verbodsbord voor skaters geplaatst. “Onbegrijpelijk. Wij doen geen vlieg kwaad”, zeggen zij.

De wintergang in het Groen Kwartier was tot hier toe een populaire plek voor jongeren, de skateboards werden er bovengehaald en de tieners zaten al wel eens te praten in de overdekte gang. Enkele buurtbewoners waren de overlast beu en drongen aan bij de stad om maatregelen te nemen, met een skate-verbod tot gevolg. “Onbegrijpelijk. Wij komen hier samen, na school, wij doen geen vlieg kwaad en respecteren de regels. Maar we worden hier al een tijd continu gecontroleerd en gefouilleerd door de politie want enkelingen hier bellen voor het minste geluid,” vertelt de 18-jarige Stijn, die zelf ook op het terrein woont. “Er zijn inderdaad een aantal jongens van 13 of 14 jaar die hier amok maken, die graffiti spuiten en zwerfvuil achterlaten. Maar dat zijn niet de skaters die hier samen komen. Sommige mensen willen liever dat hier de poorten toegaan maar dit is wel degelijk openbaar terrein. Er staat ook een speeltuin waar gezinnen naar toe komen om te spelen, het is hier geen afgesloten commune. Is het de bedoeling dat we allemaal achter onze computer kruipen en niet meer buitenkomen dan?”

Ook online krijgt Stijn veel bijval. Veel Antwerpenaren vinden de maatregel ongepast op het openbaar domein.