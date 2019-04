Groen Kwartier krijgt luxehotel met welness, shop en 44 hotelkamers STERRENCHEF NICK BRIL STAAT IN VOOR BAR EN RESTAURANT David Acke

09 april 2019

Antwerpen Het team achter boetiekhotel 'Hotel Julien' openen binnenkort een nieuw hotel: August. Het nieuwe hospitality project wordt ontwikkeld in een oud Augustinessenklooster op de site van het voormalige Militair Hospitaal. Gasten zullen er terecht kunnen in een van de 44 kamers, in de bar en restaurant of in de welness met zwemvijver. Nick Bril zal achter het fornuis staan.

Vijf verschillende gebouwen die naadloos in elkaar overvloeien van restaurant en bar naar de welness, een shop en natuurlijk de hotelkamers. Dat is het nieuwe concept August van het team dat achter het boetiekhotel ‘Hotel Julien’ staat. “Gasten worden verwelkomd in een van de 9 verschillende kamertypes, gaande van de intieme kamers over weelderige suites met eigen woonkamer tot het grote atelier met bureau dat uitkijkt over de hele site,” zegt Mouche Van Hool van het team Hotel Julien. Het voormalige klooster telt 44 kamers en suites, tussen 16 en 41 vierkante meter groot.

Sterrenchef Nick Bril zal instaan voor de bar en het restaurant. “Bril zal bij August een à la carte menu bereiden met invloeden vanuit de hele wereld. Van ontbijt over lunch tot en met het dinner vinden zowel hotelgasten als buurtbewoners toegankelijke en creatieve gerechten op de gevarieerde kaart,” vertelt Mouche Van Hool van het team Hotel Julien. De ingredienten zullen deels afkomstig zijn van het dak van het naburige PAKT. Zowel voor de hotelgasten als gasten die niet verblijven in August, komt er ook een welness. “De wellnessruimte nodigt gasten uit om op te warmen in de sauna, hammam of op de hete steen. Daarnaast voorzien we ook een frisse ijsscrub en een openlucht zwemvijver.”

August on the go. De August shop ligt centraal op de site van het voormalige Militair Hospitaal. “Je ontdekt er dagelijks een veranderende menu met versgeperste sapjes, verwarmende koffie, knapperige broodjes, een dagsoep en salades,” weet Van Hool. Je vindt er ook decoratie, producten voor huidverzorging en boeken.

Het interieur is opgevat als een eerbetoon aan het kloosterleven. “Elk element is zo ontworpen dat het perfect opgaat in het authentieke erfgoed met zijn moderne toetsen. De complexe patronen van de originele tegelvloeren werden gerestaureerd en teruggeplaatst. Door de enorme ramen komt een overvloed aan natuurlijk licht naar binnen, wat een prachtig contrast vormt met het gesloten karakter van de voormalige functie. Zo goed als alles wat je ziet in het interieur van August werd op maat ontworpen door Vincent Van Duysen,” vertelt Van Hool. De kleuren van het interieur verwijzen naar de originele elementen, met het zachte groene hout, de donkere gerookte eik of het zwart en wit dat het contrast benadrukt tussen modern en klassiek.

De opening van August is voorzien op vrijdag 12 april 2019.