Groen Kwartier krijgt eervolle vermelding op Italiaanse Gubbio Prize 2018 ADA

30 november 2018

De woonbuurt ’t Groen Kwartier, de herontwikkeling van het voormalig militair hospitaal in Antwerpen, heeft een eervolle vermelding gekregen tijdens de uitreiking van de Gubbio Prize 2018. De Gubbio Prize wordt om de drie jaar uitgereikt door de Italian National Association of Historic and Artistic Centres en erkent innovatieve verwezenlijkingen met betrekking tot interventies in historische stadsdelen en regio’s. Het ‘Krijgsgasthuis’, het latere Militair Hospitaal, dateert van 1899. In 1993 vertrok de laatste militair en begon de verloedering van de gebouwen. Het stadsbestuur ontwikkelde in 2005 plannen om de terreinen om te bouwen tot een nieuwe woonbuurt. CAAAP, projectontwikkelaar van de Artes Group en buurtonwikkelaar Matexi zijn fier op de realisatie van ‘t Groen Kwartier. In een groene, autovrije omgeving van bijna acht hectare met een mix van lofts in historische gebouwen, nieuwbouwappartementen en gezinswoningen is er plaats voor zo een 400 gezinnen.