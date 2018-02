Groen ijvert voor 'mobiliteitscheque' 12 februari 2018

02u40 0

Groen wil Antwerpenaren motiveren om zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. "Dat kan door de op dit moment gratis bewonerskaarten te vervangen door mobiliteitscheques", zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. Momenteel kunnen Antwerpenaren per huishouden twee gratis bewonerskaarten krijgen om hun auto op straat te parkeren. Nochtans heeft ongeveer 15% van de Antwerpse huishoudens geen auto. In de binnenstad ligt dit percentage nog hoger.





"Wie geen auto heeft, krijgt helemaal niets. Dat is de omgekeerde wereld", zegt Piryns. "Wie ervoor kiest om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te gaan, moet daarvoor beloond worden. Dat kan door elke Antwerpenaar jaarlijks een mobiliteitscheque te geven die naar keuze kan worden ingezet. De keuze voor duurzame vervoersmiddelen zal daarbij financieel worden beloond. Tegelijk maken we de bewonerskaart voor autoparkeren betalend. Maar wie wil kan zijn mobiliteitscheque hiervoor inzetten." (BJS)