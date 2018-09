Groen hekelt 'gevaarlijk kruispunt' aan Den Bell 06 september 2018

02u44 0

Leden van Groen district Antwerpen trokken gisterenmiddag naar Den Bell waar ze kinderen na schooltijd veilig het kruispunt van de Paleisstraat en de Boudewijnsstraat over hielpen.





"Sinds de verkeerslichten op het kruispunt van Den Bell niet meer werken, zijn alle weggebruikers vogelvrij. Dat leidt tot conflictueuze situaties. We ijveren voor conflictvrije kruispunten en een mobiliteit op kindermaat", zegt Anne Poppe, raadslid voor Groen district Antwerpen.





In heel Vlaanderen zorgt Groen deze week voor een 'fietsescorte' aan gevaarlijke kruispunten richting de scholen. Ouders en kinderen worden er met groene signalisatieborden de weg gewezen. De partij wil zo de aandacht vestigen op de fietsonveiligheid en het groeiende onveiligheidsgevoel bij kinderen. (BJS)