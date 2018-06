Groen gaat in gesprek met Wachtlijst-ouders 13 juni 2018

"Die onzekerheid waar die ouders maandenlang in vertoeven, daar moeten we van af. We willen daarom met deze mensen in gesprek gaan. Zij zijn de jongste maanden echte experts geworden op dat vlak en wij vinden het nuttig om te luisteren naar hun ervaringen en om hun eisenpakket te bekijken. Goede ideeën willen we ook nog meenemen in ons verkiezingsprogramma en naar de gemeenteraad", zegt Groen-gemeenteraadslid én leerkracht Freya Piryns.





Het doel voor Groen is uiteraard om binnenkort zelf de touwtjes in handen te nemen. "Wij zouden wel vasthouden aan een online-aanmeldsysteem, waar alle scholen aan moeten deelnemen en waarbij er één uniforme inschrijvingsdatum is. Het systeem van dubbele contigentering (met kansarme en kansrijke leerlingen, red.) willen we ook behouden. Dat is volgens ons de enige manier om diverse scholen te houden. We stellen namelijk vast dat er scholen zijn met 80 procent, maar ook soms met amper 20 procent (kansarme) indicatorleerlingen. Toeval of niet: dat zijn de scholen die niet in het aanmeldsysteem zitten." Er moet volgens Piryns ook gewerkt worden aan de perceptie.





"Sommige scholen zijn zo populair en andere worden blijkbaar als minder goed beschouwd. Dat weegt op een stad waar de capaciteit krap is." De gespreksavond vindt op 26 juni om 20 uur plaats in De Studio, inschrijven via www.groenantwerpen.be. (NBA)