Groen fietslicht neemt onveiligheidsgevoel weg Dieter Lizen

20 november 2018

In oktober vorig jaar is de broer van Carmen Lauwers met de fiets verongelukt na een aanrijding met een vrachtwagen in de Lange Dijkstraat. Sindsdien durft Carmen nog amper de fiets op. Maarten Weyn, prof mobiele communicatie en specialist in Internet of Things, bouwde onder meer voor haar een speciaal fietslicht, verbonden met een app. Die moet niet enkel het onveiligheidsgevoel van fietsers wegnemen, maar ook overheden helpen om de stad fietsvriendelijker in te richten.

Het project van professor Weyn was maandagavond te zien in ‘Team Scheire’ waarin wetenschappers, beter bekend als ‘de makers’ oplossingen ontwikkelen voor dagdagelijkse problemen van mensen die omwille van een beperking of andere problemen niet ten volle van het leven kunnen genieten.

“Sinds het dodelijk ongeval met haar broer durfde Carmen amper de fiets op omdat ze zich er niet langer veilig op voelde”, zegt Maarten Weyn. “Ons onderzoeksteam ontwikkelt een prototype van een fietslicht met, naast witte ledlampjes voor de veiligheid, een registratiesysteem met een groen licht voor ‘veilig’ en rood licht voor een ‘onveilig’ gevoel. Het licht werd gekoppeld aan locatiebepaling. Een smartphone app die via Bluetooth met het licht verbonden is, capteert de data en geeft ze door aan een centraal datacollectie-systeem. Gebruikers kunnen dan met dat licht de baan op, en met een druk op de rode of groene knop aangeven of ze zich veilig of onveilig voelen. Zo verzamelen we data. In totaal zijn er 20 mensen die al met het fietslicht rondreden om data te verzamelen en op basis daarvan werd een kaart gemaakt met plekken waar mensen zich ‘onveilig’ voelen”.

Natuurlijk bestonden er al kaarten met zwarte kruispunten en dergelijke, maar dit ‘subjectieve’ systeem gaat verder. “De data die bijvoorbeeld de provincie heeft over fietspaden zijn heel gesloten, wij wilden net een open data systeem, zodat andere mensen de gegevens kunnen raadplegen, dingen kunnen aanvullen etcetera. Bovendien gaat het om subjectieve gegevens: een uitrit van een parking die uitkomt op het fietspad zorgde misschien nog niet voor ongevallen, maar geeft fietsers wel een heel onveilig gevoel. Op de eerste kaart zie je dat het fietspad van de kaaien bijvoorbeeld ‘groen’ kleurt. Je hebt er een apart fietspad, ver weg van de auto’s. Ook de fietsostrades scoren vrij goed op de veiligheidsbarometer. Daartegenover staan een heel aantal kruispunten die rood kleuren.

Het project zal nu uitgebreid worden naar 50 gebruikers die het systeem een week lang gebruiken. “Daarvoor gaan we op zoek naar 50 fietsers die veel door de stad rijden en niet steeds dezelfde route nemen”, zegt Maarten Weyn. “Om het onderzoek te vertalen naar bruikbare informatie voor fietsers en beleidsmakers, kijken we vandaag in de richting van potentiële partners zoal app-ontwikkelaars, gps-fabrikanten, data-collectoren, groeperingen van fietsers en verenigingen om een vervolg aan dit project te maken voor een echte opschaling naar een Vlaanderen-breed dataplatform. Ook de stad Antwerpen toonde al interesse in het project”. Geïnteresseerden die willen deelnemen kunnen contact opnemen met het team van Weyn via de site imeccityofthings.be.