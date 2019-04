Griezels en monsters palmen Museum Plantin-Moretus in ADA

04 april 2019

15u01 0 Antwerpen Grillig, bizar, monsterachtig, maar ook karikaturaal en lachwekkend. Het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus pakt van 5 april tot 15 september 2019 uit met eigen ‘Groteske kunst’: uitbundige ornamenten in tekeningen en prenten.

Vandaag verbinden we ‘grotesk’ nog steeds aan het grillige, bizarre, monsterachtige maar ook het karikaturale en lachwekkende. Het vormt een bron van inspiratie voor vele kunstenaars. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun ‘drôlerieën’ in de prentkunst de grote pioniers. James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck zijn moderne en hedendaagse kunstenaars die in hun voetspoor treden. Tot op vandaag blijven ‘grotesken’ en het ‘groteske’ een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars. Illustrator Carll Cneut laat zich inspireren door de grotesken-collectie en creëert speciaal voor de tentoonstelling vijf werken.

In de tentoonstelling De Grotesken. Een fascinerende fantasiewereld ontdekken bezoekers prenten van Vredeman de Vries en Frans Floris, een uitzonderlijke reeks zestiende-eeuwse ontwerptekeningen van Paul Vredeman de Vries en prentkunst van Bosch, Bruegel, Ensor, Bervoets, De Coninck en Cneut.

“Met de tentoonstelling zet het museum de eigen collectie van uitzonderlijke prenten en tekeningen extra in de kijker. Het is ineens een uitnodiging om er creatief mee aan de slag te gaan. Kunstenaars zoals Carll Cneut en Pablo Piatti lieten zich al inspireren, hun creaties zijn in de expo te zien. De humoristische en satirische interpretaties van MAT kan je binnenkort op sociale media ontdekken”, vertelt Nabilla Ait Daoud, schepen voor Cultuur Antwerpen.

De Grotesken loopt van 5 april 2019 tot 15 september 2019, telkens van dinsdag tot en metzondag van 10 tot 17 uur.