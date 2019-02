Griekse crimineel met 47 jaar celstraf op zijn naam opgepakt in Nationalestraat Sander Bral

28 februari 2019

Enkele teams van de mobiele eenheid van de lokale politie startten maandag een zoekactie naar een man die opgespoord werd naar aanleiding van ernstige feiten in Griekenland. De man had een gevangenisstraf achter zijn naam staan van 47 jaar en 3 maanden. 25 jaar van die celstraf moesten effectief uitgezeten worden. De Griekse politie deed beroep op onze diensten omdat het vermoeden bestond dat de man zich in Antwerpen zou ophouden. De Antwerpse politie kon door onderzoek de locatie achterhalen en de verdachte arresteren in de Nationalestraat. De arrestatie is zonder problemen verlopen. De man is voorgeleid, maar heeft niet ingestemd met de overlevering. Het dossier zal nu voorgelegd worden aan de raadkamer in Turnhout.