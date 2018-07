Gratis volksbal op Groenplaats 18 juli 2018

Op vrijdag 7 september viert Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Iedereen is welkom om mee te vieren, dansen en swingen. Er zijn dansinitiaties swing, er komt een big band optreden en er is een historische legervoertuigenparade. Tussen 18 en 22 uur kan je doorlopend terecht in het make-up en beautysalon waar de hostessen je van een jaren '40 make-over voorzien. Nadien kan je dit vereeuwigen in de fotostand. Cinema Roulotte nodigt jou dan weer uit in hun mini-bioscoop en vertelt je, aan de hand van enkele opmerkelijke rekwisieten, wat meer over WOII.





Dj Radio Minerva zorgt voor de sfeer tussen de verschillende muzikale sets door. Er worden ook gegidste wandelingen georganiseerd. (NBA)