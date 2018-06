Gratis straattheaterfestival 08 juni 2018

Het gratis straattheaterfestival Sinjor Circo palmt de Antwerpse pleinen in. Nu zondag 10 juni start het spektakel met Chiringuito Paradise op het Kiel. De twee zondagen erna komen andere artiesten, installaties en voorstellingen naar Linkeroever en Luchtbal. Op zondag 10 juni trapt Slapstick aan de Champagnebar het festival op gang met een mix van jongleren, fysieke comedy en vuurwerk in de Schrijfstraat teregenover het Cultureel Ontmoetingscentrum Nova vanaf 13 uur. Op 17 juni is het aan Haute Couture van op de trapeze in de Willem Elsschotstraat aan de bibliotheek. Een tweede reeks voorstellingen volgt in september in Antwerpen-Noord, Sint-Andries en het Zuid.





Meer info over dit gratis festival op www.antwerpen.be/sinjorcirco. (ADA)