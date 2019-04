Gratis sportlessen op Kroonplein Jan Aelberts

12 april 2019

17u15 0 Antwerpen Wie gratis wil sporten en zijn zomerbody nog wat wilt bijwerken kan binnenkort terecht op het Kroonplein in Merksem.

Elke dinsdag van 4 juni tot en met 2 juli zijn er Yoga-lessen van 19.30 uur tot 20.30 uur. Wie meer van Zumba houdt kan in dezelfde periode zich elke donderdag uitleven van 20 tot 21 uur. Ook de kinderen worden niet vergeten. Van 8 mei tot en met 12 juni is het rijk elke woensdagmiddag van 16 uur tot 17 uur aan de kleuters. Kinderen die zich een écht circusartiest willen wanen, zijn diezelfde woensdagmiddagen welkom vanaf 14 uur. Inschrijven is niet nodig.

Meer info via buurtsport.merksem@antwerpen.be.