Gratis parkeren op Meir met Poppy 25 april 2018

Wie een Poppy-wagen huurt, kan vanaf 1 mei gratis parkeren op de Interparking Meir. Achter de zonneklep van elke Poppy-wagen hangt een parkeerkaart waarmee je kan badgen bij het in- en uitrijden van de parking. De kaart is wel enkel geldig op de Interparking Meir. Bij voorkeur moet je de wagen parkeren op de aangegeven plaatsen op de eerste verdieping, maar je mag eigenlijk overal in de parking parkeren, behalve op een laadplaats als de wagen niet oplaadt.