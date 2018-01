Gratis appel voor wie de trap neemt 02u32 0

In het Centraal Station werden gisterenmorgen 1.000 appels uitgedeeld aan pendelaars die de roltrap links lieten liggen en voor de gewone trap kozen. De Belgische Improvisatie Liga moedigde de reizigers daartoe aan. Met de campagne ' 't stad beweegt' wil de stad Antwerpenaren aanmoedigen om meer te bewegen.





Bewegen is niet hetzelfde als sporten: bewegen hoeft niet noodzakelijk intensief te zijn of veel moeite te kosten. Het gaat bijvoorbeeld om fietsen naar het werk of stappen naar de bakker, of de trap nemen in plaats van de roltrap of lift.





Regelmatig bewegen vermindert de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht en een hoge cholesterol en zorgt voor meer uithoudingsvermogen en energie. Zestig procent van de volwassen Vlamingen beweegt te weinig. (DILA)