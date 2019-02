Grap van restauratieteam stadhuis: burgemeester Bart De... Bever philippe truyts

25 februari 2019

De burgemeesters van Antwerpen vind je netjes gegraveerd terug op een bord in het stadhuis. Maar dat gebouw is tot 2021 dicht voor restauratie. En dan wil een grapjas wel eens iets achterlaten. Zo leren we dat Patrick Janssens vanaf 2013 door een zekere Bart De Bever werd opgevolgd. Een sticker volstond om de geschiedenis te herschrijven.

Bart De Wever - ja, u leest het juist - kreeg de grap zelf in de gaten en postte het op zijn Facebook-tijdlijn. Hij smaakte de ‘joke’ wel: “Er zit een geinponem in het restauratieteam van het stadhuis.”